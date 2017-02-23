المفوضية الأوروبية تؤكد مساهمتها بتمويل مشروع اكتشاف الكواكب جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها مولت المشروع العلمي، الذي شاركت فيه جامعة بلجيكيةو أدى إلى اكتشاف سبعة كواكب جديدة تدور حول نجم دُعي ترابيست 1.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، الذي عبر عن أسفه لعدم التركيز على التمويل الأوروبي لصالح التعاون الذي تم مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وتابع المتحدث “هذا الاكتشاف المذهل يدل على أن التعاون الدولي والدعم المالي الأوروبي المقدم لقطاع الأبحاث يؤدي إلى مثل هذه النتائج”.

واعتبر شيناس أن التمويل المالي الذي قدمته المفوضية لا يقل قدراً عن التعاون الذي قام به فريق البحث مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، مبدياً حرص الجهاز التنفيذي الأوروبي على تهنئة العالم البلجيكي ميكايل جيلون وفريقه.

وذكرت المفوضية أنها قدمت مبلغ يصل إلى 1,96 مليون يورو لهذا المشروع البحثي من موازنة المجلس الأوروبي للعلوم.

وكانت جامعة لييج (جنوب بلجيكا)، قد أعلنت أن الباحث جيلون وفريقه الدولي قد توصلوا إلى اكتشاف مجموعة كواكب تدور حول نجم، مشابهة للأرض ثلاثة منها تتوفر فيها معطيات قابلية وجود حياة من نوع ما على سطحها.