البابا يشتري منتجات المناطق المتضررة بالزلزال ويهبها للفقراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أوفد البابا فرنسيس هيئة الصدقة الفاتيكانية إلى مناطق وسط ايطاليا المتضررة بالزلزال، لشراء المنتجات الغذائية منها، للتبرع بها من ثم، لإطعام الفقراء الذين يترددون يوميا على صالات الطعام المجانية التابعة للجمعيات الخيرية في العاصمة روما.

وقال بيان فاتيكاني الخميس، إن “الأمر يتعلق بمبادرة لتشجيع المزارعين والمصنعين الذين ضرب الزلزال أنشطتهم”، مبينا أنه “بناء على طلب صريح من البابا، زارت هيئة الصدقة الرسولية في الايام الاخيرة، المناطق المصابة بالزلزال لشراء المنتجات الغذائية التقليدية من تجار التجزئة الصغار”، الذين “تتعثر أعمالهم إلى حد كبير بسبب الأوضاع في وسط ايطاليا”.

وذكر البيان أنه “بالاتفاق مع أساقفة الأبرشيات الخمس في المنطقة (آسكولي، سان سيفيرينو، ماركي، سبوليتو، نورتشا) تم تحديد بعض المجموعات من الفلاحين والمزارعين والمنتجين الموشكين على إغلاق أنشطتهم بسبب الأضرار الناجمة عن الزلزال”.

وخلص بيان الفاتيكان الى القول إن “هيئة الصدقة الرسولية شرعت بشراء كمية كبيرة من منتجات المجموعات المذكورة، استنادا لعزم الأب الأقدس على مساعدتها وتشجيعها على مواصلة أنشطتها”.