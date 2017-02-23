يوروستات: 60% من تلاميذ الثانوية بدول الاتحاد يتعلمون لغة أوروبية أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر أحدث تقرير لمكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات)، أن 60% من تلاميذ الجزء الأول من المرحلة الثانوية في دول الاتحاد يتعلمون لغة أوروبية ثانية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى لغتهم الأم.

ويذكر أن هناك 24 لغة رسمية معترف بها داخل الاتحاد الأوروبي يضاف إلى ذلك اللهجات المحلية ولغات الأقليات، كما أن العديد من الدول الأعضاء لديها أكثر من لغة رسمية، مثل بلجيكا التي لديها ثلاث لغات الفرنسية والهولندية والألمانية.

ويستند تقرير يوروستات على الأرقام المتوفرة لعام 2015، مشيراً إلى أن عدد التلاميذ الأوروبيين، في المرحلة الثانوية، الذين يتعلمون أكثر من لغة في أوروبا بلغ 17 مليون ، حيث “تأتي الإنكليزية في المرتبة الأولى، تليها الفرنسية ومن ثم الألمانية”، كما جاء في التقرير.

وتأتي لوكسمبورغ على رأس قائمة الدول الأوروبية التي يتعلم تلاميذها لغتين على الأقل، إذ تبلغ نسبة هؤلاء 100%، تليها فنلندا 98%، ثم إيطاليا 95%، ” أما الدول التي يسجل طلابها عدم اهتمام بتعلم لغة ثانية فهي على التوالي هنغاريا والنمسا”، وفق التقرير.

وتبذل مؤسسات الاتحاد الأوروبي جهوداً حثيثة من أجل تشجيع الطلاب على تعلم لغة أوروبية أخرى أو أكثر.

ويلاحظ ترايد ميل المزيد من الأوروبيين، من طلبة وبالغين، لتعلم لغة غير أوروبية، وهنا تأتي اللغة الصينية على رأس القائمة.