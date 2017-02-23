برلمانية ايطالية: توضيح أنشطة المنظمات غير الحكومية بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت برلمانية يمينية ايطالية الى تسليط الضوء على أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الهجرة.

وكتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، على صفحتها بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي أنه “بعد شكوى وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، فإن قوات الشرطة ونيابة كاتانيا وباليرمو تريدان مزيدا من الوضوح حول أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط”، والتي “تقوم عبر 14 سفينة بإجراء العديد من عمليات الإنقاذ المشبوهة لمراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا”.

وذكرت ميلوني أن “شك المحققين هو أن يكون وراء العمليات اتفاقا مقلقا بين المهربين الليبيين وهذه المنظمات غير الحكومية”، مبينة أن حزب “إخوة ايطاليا سيتقدم بطلب عاجل للحكومة لتسليط الضوء على هذه الفضيحة ووقف مواصلة هذه المنظمات لأنشطتها فورا”.

وخلصت البرلمانية اليمينية الى القول إن “ما يبرز من حقائق يثبت فرضية ضلوع المنظمات بجريمة تسهيل

الهجرة غير الشرعية والتواطؤ مع تجار الموت”.