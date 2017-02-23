البابا: الحوار مع اليهود راسخ وفعّال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “الحوار الأخوي والمؤسساتي بين اليهود والمسيحيين أصبح راسخا وفعّالا، من خلال لقاء مستمر وتعاوني”.

وخلال استقباله في الفاتيكان، الحاخام ابراهام سكوركا لتقديم طبعة خاصة من التوراة، مع مجموعة النشر، الخميس، أضاف البابا أن “التوراة التي وصفها القديس يوحنا بولس الثاني بأنها التعليم المُعاش لله الحي، تكشف لنا محبة الله الأبوية والباطنية”، وهي “محبة بكلمات وإيماءات ملموسة، حب يصبح عهداً”.

وتابع “إن كلمة العهد هذه مليئة بأصداء تجمع بيننا”، موضحا أن “الله هو الحليف الأكبر والأكثر إخلاصا، الذي دعا إبراهيم ليخلق منه شعبا يصبح بركة لكل شعوب الأرض، ويحلم بعالم يعيش فيه الرجال والنساء عهدا معه وفي وئام مع بعضهم البعض ومع الخلائق”.

وأشار البابا بيرغوليو الى أنه “في خضم العديد من الكلمات البشرية التي تدفع للأسف، إلى الانقسام والمنافسة، فإن كلمات العهد الإلهية هذه تفتح أمام كل منا طرق خير وصلاح نقطعها معا”. واختتم قائلا “إن هذه الطبعة أيضا، تأتي نتيجة تحالف بين أناس من مختلف الجنسيات والأعمار والأديان تمكنوا من العمل معا”.