الفاتيكان يقلل من شأن ملصقات انتقدت سياسة البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قلل مسؤول فاتيكاني رفيع من أهمية ملصقات غير مرخصة لمجهولين ظهرت مؤخرا في أحياء بوسط مدينة روما تنتقد سياسة البابا فرنسيس، قامت بإزالتها سلطات العاصمة في وقت لاحق.

وقال مدبّر البيت البابوي، المونسينيور غيورغ غاينزفاين، في تصريح للصحافيين على هامش ندوة، “الملصقات ضد البابا؟ انها حادثة سخيفة ليست لها أية تداعيات”.

وأضاف المونسينيور غاينزفاين “لقد أضحكت البابا نفسه، والاجواء هادئة تماما” في الفاتيكان

ولقد وضعت العشرات من الملصقات العشوائية لمجهولين على جدران أحياء في وسط العاصمة روما في وقت سابق من الشهر الجاري، انتقدت سياسة البابا كونه “تجاهل كرادلة واطبق الحصار على تجمعات كنسية وقضى على منظمة فرسان مالطا”، وتساءلت بلهجة مدينة روما “أين رحمتك؟”، في اشارة الى يوبيل الرحمة الذي أعلنه البابا العام المنصرم.

ولا تستبعد مصادر اعلامية محلية أن تكون “دوائر محافظة داخل الفاتيكان” وراء هذه الملصقات.