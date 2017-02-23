وزير الاقتصاد الايطالي يحذر من إمكانية خروج دول أخرى من الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-باريس- حذر وزير الاقتصاد في الحكومة الايطالية، بيير كارلو بادوان من خروج دول أخرى من الاتحاد الاوروبي، اذا “لم يكن هناك تغييرا جذريا في استراتيجياته”، على حد وصفه

وقال الوزير الايطالي أمام ندوة في العاصمة الفرنسية باريس، “بوسع أوروبا استخدام خروج بريطانيا كفرصة، ولكن الخطر من أن ذلك لن يكن حالة معزولة، بل حالات خروج لدول أخرى، ما لم يحدث تغيير جذري في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي”.

ورأى بادوان أنه “من المهم بناء وتعزيز الثقة المتبادلة ” بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، “وإلا فهناك مخاطر خروج أخرى” من التكتل الموحد. وأسترسل “إذا لم تتمكن أوروبا من استغلال هذه الفرصة للاستجابة لمطالب المواطنين عبر حلول أوروبية، ما معناه: توفير المزيد من فرص العمل، والمزيد من الأمن ومن الرعاية الاجتماعية، فإن خروج بريطانيا سيشكل خطرا أكثر من سانحة”.

وقال وزير الاقتصاد “التأثير المباشر سوف يكون في المقام الأول على المواطنين البريطانيين”، أما “بالنسبة للأوروبيين، كل هذا يتوقف على نوعية السياسات التي سوف تكون أوروبا قادرة على تنفيذها فورا. تماما، الاجابات الفورية والملموسة للمواطنين هي التي يمكنها هزيمة الشعبوية”.