تنسيق عربي اسلامي للحيلولة دون حصول إسرائيل على مقعد بمجلس الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالةً من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العُثيمين، عبرّ فيها الأخيرُ عن تضامنه مع ما طرحه أبو الغيط بشأن “أهمية التنسيق من أجل إعاقة المساعي الإسرائيلية للترشح لعضوية مجلس الأمن الدولي”، خلال الفترة 2019 -2020

وصرح المتحدث باسم الجامعة محمود عفيفي، بأن “أبو الغيط كان قد وجه رسالة إلى عدد من الدول والمنظمات الإقليمية، من بينها منظمة التعاون الإسلامي، بهدف تنسيق الجهود من أجل الحيلولة دون حصول إسرائيل على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، مؤكداً أنه سيكون من غير المعقول أو المقبول أن تتم مكافأة إسرائيل على استهتارها بالشرعية الدولية وخرقها المُستديم للقانون الدولي بحصولها على هذا المقعد”.

وأضاف عفيفي أن “الأمين العام للجامعة العربية سوف يوالي التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية في المرحلة القادمة من أجل احباط هذه المساعي الإسرائيلية”، مشدد على أن “الهدف النهائي من هذا التوجه هو الضغط على الدولة العبرية لتنخرط في عملية سلمية جادة على أساس حل الدولتين، وبحيث تُفضي هذه العملية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “الأمين العام للجامعة أكدّ بعبارةٍ واضحة أنه يتعين إشعار إسرائيل بأن تحدي الإجماع الدولي له ثمن”.

كان أبو الغيط، قد اسنقبل في وقت سابق اليوم رئيس دائرة المفاوضات في السُلطة الوطنية الفلسطينية صائب عُريقات، حيث أطلعه الأخير على آخر تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك المُستجدات المُتعلقة بمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة.

وشدد ابو الغيط خلال اللقاء على أن “التراجع عن حل الدولتين لن يكون من شأنه سوى دفع المنطقة كلها إلى المزيد من التطرف والعُنف، وأن هذا الحل يُمثل الصيغة الوحيدة المقبولة فلسطينياً وعربياً وعالمياً، وقد آن الأوان لكي يستجمع المجتمع الدولي إرادته لإنفاذ هذا الحل الذي انعقد عليه الإجماع والتوافق الدوليين”. وحذر أمين عام الجامعة العربية من أن “التفكير في مسارات بديلة لتسوية القضية الفلسطينية لا يُعد سوى مضيعة للوقت والجهد، وسيُقابل برفض عربي صلب وواضح”. حسبما جاء في بيان.