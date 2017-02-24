رئيس البرلمان الأوروبي يجتمع بالمستشارة الألمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيلتقي رئيس البرلمان الأوروبي، الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت لاحق الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين، المستشارة أنجيلا ميركل

وتتضمن أجندة اجتماع رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي مع المستشارة الألمانية، قضايا على رأسها مستقبل الاتحاد الأوروبي، في ضوء الذكرى الـ60 لمعاهدة روما، نواة الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم استعراض مسائل تتعلق بالأمن والدفاع والمشترك، وقضايا الهجرة والسياسات التجارية

يشار الى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند،قد دعا في وقت سابق لعقد قمة أوروبية رباعية ، تشمل، إضافة الى فرنسا، إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا تلتئم في السادس من شهر آذار/مارس القادم، تتطرق لخطط إصلاحية بالاتحاد الأوروبي تزامنا مع ذكرى معاهدة روما.