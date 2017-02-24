إسرائيل ترفض منح منظمة هيومن رايتس ووتش تصريح عمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت (هيومن رايتس ووتش) إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.

ونقلت وزارة الداخلية في رسالتها في 20 شباط/فبراير الجاري، التي ترفض منح تصريح العمل، رأي وزارة الخارجية أن “الأنشطة والتقارير العلنية (الصادرة عن هيومن رايتس ووتش) انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار (حقوق الإنسان)”.

وقال نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش، إيان ليفاين، “هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك”.

ورأت هيومن رايتس ووتش أن القرار كان مفاجئا، ولا سيما بالنظر إلى أنها تلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلون عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية. كما طلبت وزارة الخارجية من هيومن رايتس ووتش العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية.

وأضافت المنظمة “يمثل القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016”. وتابعت “يأتي رفض إسرائيل منح تصريح عمل لـ هيومن رايتس ووتش وسط تزايد الضغط على الحقوقيين العاملين في إسرائيل وفلسطين”، حيث “أقر الكنيست في تموز قانونا يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تشكل عبئا على عملها في المناصرة”، كما “اتّهم مسؤولون إسرائيليون مباشرة جماعات مناصرة إسرائيلية بـ الافتراء وتشويه سمعة الدولة أو الجيش، وكذلك “تلقّى حقوقيون فلسطينيون تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود السفر وحتىالاعتقال وتوجيه تهم جنائية”.

وأشارت إلى انه “لا يستوي اتهام هيومن رايتس ووتش بالترويج للدعاية الفلسطينية مع البحث والمناصرة اللذين تجريهما المنظمة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما فيها السلطة الفلسطينية وحكومة (حماس) في غزة “.