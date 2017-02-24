يونكر يكشف عن جوانب من رؤيته لمستقبل الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في إطار التحضيرات للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة روما، المؤسسة للاتحاد الأوروبي، المقرر إجراؤها في العاصمة الإيطالية في 25 آذار/مارس القادم، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على ضرورة مراجعة الهيكلية الأوروبية بشكل يجعلها أكثر مرونة وانفتاحاً.

ويأتي كلام يونكر، في إطار تحضيره لإصدار ما بات يُعرف إعلامياً بـ”الكتاب الأبيض”، الذي يتضمن أفكار الجهاز التنفيذي حول مستقبل الاتحاد الأوروبي وآليات تجاوز الأزمات التي تعصف به حالياً، خاصة بعد خروج بريطانيا.

وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي يعرض أفكاره أمس أمام طلبة جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، حيث قال “علينا أن نتصور أوروبا في المستقبل على شكل دوائر متحدة المركز، يمكن لأي عضو فيها أن يسير حسب قدراته الخاصة أو حسب رغبته في الاندماج”.

وأقر يونكر أنه من الصعب، في ظل ما يعانيه الاتحاد حالياً، تصور أن جميع الدول تستطيع عمل الشيء نفسه بالسرعة نفسها.

واعتبر يونكر أن بإمكان عدد محدود من الدول الأوروبية أن تتفق على موضوع ما، بينما يتمتع الباقون بحق عدم الموافقة، وهذا ينسحب على الملفات الدفاعية والسياسية والاقتصادية.

و لا يعتبر “الكتاب الأبيض”، الذي من المتوقع أن يصدره يونكر خلال الأسبوع القادم، هو المساهمة الوحيدة في تصور مستقبل الاتحاد، إذ كان البرلماني الأوروبي الليبرالي غي فيرهوفشتات، بلجيكا، قد طرح مشروع ينص على إصلاح هياكل الاتحاد وإنشاء منصب وزير مالية لمنطقة اليورو ووزير خارجية وكذلك تخفيض عدد المفوضين الأوروبيين.

هذا وستُناقش كافة الوثائق المقدمة من قبل الأطراف الأوروبية خلال قمة روما، ليتمخض عنها “إعلان روما” لرسم الملامح الأساسية لمسيرة الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة.

ويحاول قادة المؤسسات العمل من أجل منع تشرذم وتفتت الاتحاد، خاصة بعد خروج بريطانيا منه، وكذلك تطويق الأزمات المتمثلة في معالجة ملف الهجرة والاندماج والاقتصاد.