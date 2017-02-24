ايطاليا: غرامة لحزب رابطة الشمال لمعاداته للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قضت محكمة ميلانو على حزب رابطة الشمال اليميني المعارض بدفع غرامة بسبب معاداته للمهاجرين.

وقد علق الحزب المعارض شعارا يقول إن “رينزي وألفانو متواطئين مع غزو المهاجرين”، وأن بلدة “سارونّو لا تريد المهاجرين غير النظاميين”، ووفقا لقاضي محكمة ميلانو مارتينا فلاميني، فإن مصطلح “المهاجرين غير النظاميين” له طابع “تمييزي وتحقيري”.

وكتب الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال ماتّيو سالفيني، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، عن القاضية فلاميني متهكما “كم هي طيبة وودودة”، لكن “إن كانت المعطيات تقول إن من بين 181 ألف مهاجر رسوا على شواطئنا عام 2016، حظي 5٪ فقط بحق اللجوء كونهم فارين من الحرب”.

وتابع “إن لم يتجاوز اللاجئون السوريون بضعة آلاف فقط، وإن لم يتقدم 60 ألفا من الوافدين حتى بطلب للحصول على حق اللجوء السياسي، وإن تم رفض 56٪ من طلبات اللجوء، فسوف أستمر بوصف هؤلاء الناس بأنهم غزاة وغير نظاميين”.

وخلص سالفيني الى القول إن “الأنظمة الدكتاتورية فقط تحساب على الكلمات”، متسائلا “إن كانت القاضية مارتينا فلاميني تريد ممارسة السياسة، فلماذا لا ترشح نفسها؟”.