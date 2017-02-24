هنية:حماس حريصة على علاقات قوية مع العرب وخاصة مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية إن حركته “حريصة على علاقة استراتيجية وقوية مع كل الاشقاء العرب والمسلمين وخاصة في جمهورية مصر العربية”.

واضاف، خلال افتتاح مسجد رائد العطار في مدينة رفح جنوب القطاع الجمعة، موجها رسالة إلى مصر “غزة لن يأتيكم منها إلا كل خير ونحن حريصون على علاقات استراتيجية قوية مع مصر.. كان لنا عدة زيارات لها مؤخرًا وأملنا ان يكتب لها النجاح وسنواصل ونراكم على هذه الجهود”.

واعتبر هنية إن “انتخابات الحركة تمثل مفخرة في ظل هذا الواقع المضطرب”، وقال في اشارة إلى خليفته في قيادة حماس في غزة “القيادي يحيى السنوار يمثل مفخرة للحركة الوفية لأسراها وأبطالها”.

واضتف ردا على الحكومة الإسرائيلية، التي رأت أن إنتخاب السنوار، القيادي في الجناح العسكري، زعيما للحركة في غزة قد ازال الفوارق بين الجهازين العسكري والسياسي، “كلنا عسكريون في وجه الاحتلال، ومع أبناء شعبنا وأمتنا سياسيون ودبلوماسيون”.

وأضاف هنية “الشخصية التي كانت على رأس حماس من المدرسة السياسية وقبلها من المدرسة التنظيمية وقبلها الأمنية واليوم من المدرسة العسكرية وفي الدورة الانتخابية القادمة قد يكون من مدرسة جديدة في ذات الحركة”.

وتابع “حماس واحدة وموحدة وفيها تخصصات وإدارات ومؤسسات وهيئات شورية وهي وفية لشهدائها ومؤسسيها وكل أبنائها الذين يحملون هم الوطن ويعملون لأجله، لذا يجب أن نستوعب ضمن هذا العمل”.

وأشار هنية إلى أن “معركتنا عنوانها المسجد الأقصى المبارك وبوصلته نحو تحرير كل فلسطين”، وقال “اهم من يعتقد ان حركة كحماس، بهذه الاتساع والقوة، فقط تريد أن تحافظ على غزة.. نحن نرنو إلى القدس والاقصى وبقية فلسطين في كل صباح.. الاقصى هو مدار الصراع والفكرة والعنوان”.