ايطاليا: تضاعف الهجمات السيبرانية بالنصف الثاني لعام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إيطالي تضاعف هجمات الـ(رانسوم وير) بمجال الأمن السيبراني في النصف الثاني من عام 2016.

وذكر تقرير لمؤسسة (تشيك بوينت) للخدمات المعلوماتية والبرامجية، الجمعة، أن “من بين جميع الشكاوى القادمة من كل أنحاء العالم، ارتفعت نسبة البرامج الضارة التي تقفل الكمبيوتر وتطلب فدية للسماح لصاحبه باستخدامه مجددا، من 5.5٪ إلى 10.5٪ في الفترة بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر”.

وأظهر التقرير احتكار سوق الـ(رانسوم وير)، عبر آلاف الأصناف الجديدة وموقف تغيّر في الأشهر الأخيرة، ليصبح أكثر مركزية”، حيث “تهيمن بضعة أنواع رئيسية على السوق وتضرب منظمات ومؤسسات من جميع الأحجام”.

وذكّر التقرير بأنه “في الفترة المذكورة، وتحديدا في شهر آب/أغسطس، تم اكتشاف روبوت ميراي، وهو الأول من نوعه، الذي يقوم بالهجوم على أجهزة دعم خدمة الانترنت الرقمية الضعيفة، كمسجلات الفيديو وكاميرات المراقبة”، وأنه “بهذا الاكتشاف، أصبح واضحا أن الهجمات ستستمر ضد أجهزة تقنيات العمليات الضعيفة الموجودة في كل بيت تقريبا”.

يذكر أن الـ(رانسوم وير) أو برنامج الفدية هو برنامج خبيث يقيد الوصول إلى نظام الكومبيوتر الذي يصيبه، ويطالب صاحبة بدفع فدية للتمكن من الوصول الى الملفات. وأن بعض أنواعه تقوم بتشفير الملفات على القرص الصلب للنظام وتعرض رسائل تطلب من المستخدم الدفع.