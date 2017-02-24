نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري: سوف نركز بجنيف على عملية الانتقال السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض والعضو في الهيئة العليا للمفاوضات، عبد الحكيم بشار، أن جولة المفاوضات الحالية مع النظام برعاية الأمم المتحدة في جنيف سوف “نركز فيها على بحث عملية الانتقال السياسي” وفق القرارات الدولية.

وفي تصريح الجمعة من جنيف، أوضح بشار أن “وفد الشعب السوري (المعارضة) سيتوجه للقاء المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا اليوم، وذلك لبحث جدول أعمال الجولة الحالية”، حسبما نقلت عنه الدائرة الاعلامية للائتلاف.

وطالب نائب رئيس الائتلاف المبعوث الأممي بـ”إلزام النظام الالتزام بأسس العملية السياسية، وبحث الانتقال السياسي كما نصت عليه القرارات الدولية، ولا سيما بيان جنيف والقرار ٢١١٨ و ٢٢٥٤.

ورأى أن “على دي ميستورا وفريقه أن يأخذوا في الحسبان التقارير الدولية الأخيرة التي تدين النظام باستخدامه للسلاح الكيماوي، إضافة إلى قيام قواته بحالات إعدام جماعية بحق المعتقلين في سجن صيدنايا وغيره من السجون”.

وحول حديث المبعوث الأممي خلال جلسة أمس الخميس الافتتاحية عن الدستور، قال نائب رئيس الائتلاف إن “هذه القضايا يمكن البحث فيها بعد تطور العملية السياسية وبلورة الانتقال السياسي بشكل واضح”.