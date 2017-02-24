سياسي ايطالي: كان خطأً إنهاء عملية بحرنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف سياسي ايطالي بـ”الخطأ”، إنهاء عملية بحرنا التي كانت تنفذها القوات الجوية والبحرية، “لأنها إلى جانب هدفها المتمثل بإنقاذ حياة الناس، كانت تخدم في محاربة المهربين أيضا”.

وفي تصريحات على هامش ندوة “مختبر الأفكار” الملتئمة في بروكسل الجمعة، دافع رئيس الحكومة الأسبق انريكو ليتّا عن العملية التي أطلقتها حكومته، في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2013 حتى الشهر ذاته من العام التالي، قائلا “نرى اليوم أن من كان يقول إن هذه العملية كانت تجذب المهاجرين نحو إيطاليا على خطأ”، لأن “رسو قوارب الهجرة على شواطئنا لم يتوقف، بل شهد زيادة كبيرة”.

وتابع “أعتقد أنه كان من الخطأ حل عملية بحرنا لأنها اتهمت بكل الشرور، بينما لم تكن كذلك مطلقا”، فـ”بالإضافة إلى كونها عملية كرامة عظيمة، كانت تفرض سيطرة على البحر المتوسط أيضا”، وقد “نجحت بردع العديد من تجار البشر، القبض عليهم متلبسين، امتلاك أدلة موثقة ورميهم وراء القضبان”، لذا فـ”السيطرة على البحر في النهاية يخدم لإنقاذ الناس ولمحاربة تجار البشر أيضا”.

وأضاف ليتّا “كنت على قناعة دائما بأن عملية بحرنا لم تجذب المهاجرين، والحقائق تثبت عكس ذلك، لأن تدفقات المهاجرين لم تتوقف في الواقع عند إنهاء عملية بحرنا”، بل “ازدادت إلى حد كبير”، وخلص الى القول إن “الأمر لا يتعدى مجرد قصة اختلقت لأغراض استغلال سياسي وإعلامي لا معنى له”.