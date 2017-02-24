مصر: كنائس الاسماعلية تستقبل عائلات مسيحية فارة من العريش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أفاد مصدر كنسي مصري أن “كنائس مدينة الاسماعلية (على قناة السويس) الثلاث، الارثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية أستقبلت عددا من الاسر المسيحية الفارة من مدينة العريش”، بشمال سيناء

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، لم يذكر المصدر عدد تلك الاسر، منوها بأنه “لا يوجد حصر لعدد تلك الاسر فما نزال نستقبلها”، لأن “الوضع في العريش خطر والعائلات تخرج منها بدافع الخوف”.

وكانت وسائل اعلام محلية قد افادت باقدام تنظيم (الدولة الاسلامية) على قتل قبطي بالعريش وهو الثالث خلال يومين والسابع في غضون اسبوع.

من جانبها قالت الكنيسة الارثوذوكسية في بيان انها “تتابع وتدين الأحداث المتتالية التى وقعت شمال سيناء، والتي تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين”، ووصف البيان الاحداث بانها “تتعمد ضرب الوحدة الوطنية، وتمزيق الاصطفاف فى مواجهة الإرهاب، الذي يتم تصديره من خارج مصر، استغلالا لحالة التوتر المتصاعد في كافة أرجاء المنطقة العربية”.