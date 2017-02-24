ايطاليا: الاثنين دفعة لاجئين جديدة لمشروع ممرات إنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جمعية ايطالية إنه يصل صباح يوم غد الخميس الى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي)، 50 لاجئا من لبنان بفضل مشروع ممرات إنسانية”.

هذا وينطوي المشروع الذي أصبح ممكنا بفضل الاتفاق بين الحكومة الإيطالية (وزارتا الشؤون الخارجية والداخلية)، وجماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية واتحاد الكنائس البروتستانتية في ايطاليا، والكنيسة الولدنيسية، على استقبال حوالي ألف حالة لجوء خلال عامين، لا من لبنان وحسب، بل من المغرب واثيوبيا أيضا.

واضاف بيان لجماعة سانت ايجيدو الكاثوليكية الجمعة، أن “من المقرر أن يصل 75 لاجئا آخرين في الـ2 من آذار/مارس المقبل”، وانه “بعد مرور عام على وصول المجموعة الأولى (29 شباط/فبراير 2016)، سيبلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا بأمان وبشكل قانوني الى إيطاليا من خلال المشروع، الـ700 تقريبا”.

وأشار البيان الى أنه “بينما ينقسم العالم في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، وليس أوروبا فقط، حول استقبال الفارين من الحرب والاضطهاد وبناء الجدران”، فإن “حساسية والتزام المجتمع المدني تشير الى أن من شأن نموذج بديل أن يستقبل ويدمج بشكل آمن، رجال ونساء”، والذين “يسقطون خلافا لذلك، ضحايا لتجار البشر”.

وذكر أنه “بفضل سخاء كثير من الايطاليين، مشروع يعتمد على التمويل الذاتي كليا، يتم دعم دمج اللاجئين الوافدين في النسيج المدني والاجتماعي للبلاد”، وفي “النطاق المدرسي للأطفال والعمل للبالغين”، الأمر الذي “يدر فائدة كبيرة على المجتمع”، لدرجة أن “اقتراح النهج نفسه دفع دولا أوروبية أخرى لتوقيع اتفاقيات جديدة لإقامة ممرات إنسانية مباشرة نحو أراضيها”.

واختتم البيان الى القول إن ما سلف ذكره “خير دليل على أن أوروبا ليست مصيرها إنغلاق عقيم ينظر إلى الماضي”، بل “يمكنها أن تبني مستقبلها بثقة”.