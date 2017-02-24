البابا: الماء الصالح للشرب حق للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “الماء الصالح للشرب حق للجميع”.

وخلال ندوة عن “حق الإنسان بالماء”، نظمتها الأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان، الجمعة، نددت معطيات للأمم المتحدة بمأساة عدم توفر المياه الصالحة للشرب، قائلة إن “آلاف الأطفال يموتون يوميا بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث المياه”.

وفي هذا السياق، أضاف البابا أن “لكل شخص الحق بالحصول على مياه آمنة وصالحة للشرب”، بل “إنه حق أساسي من حقوق الإنسان وأحد القضايا الحاسمة في عالم اليوم”، كما أنها “مشكلة تشمل الجميع وتجعل بيتنا المشترك يتحمل مآس كثيرة ويطلب حلولا فعالة، قادرة على التغلب حقا على الأنانية التي تحول دون ضمان هذا الحق الحيوي لجميع البشر”. فـ”من الضروري منح المياه المركزية التي تستحقها في أجندة السياسات العامة”.

وذكر البابا بيرغوليو “أننا نجازف بحرب عالمية كبيرة على المياه”، معربا عن قلقه “إزاء الأوضاع القائمة”، وأردف “أتساءل إن كنّا في هذه الحرب العالمية الثالثة المجزأة التي نعيشها، لا نسير نحو حرب عالمية كبرى على المياه”، واختتم بالقول إن “من المؤلم رؤية بلدان تنكر هذا الحق في تشريعاتها”.