بروكسل: محاكمة مجموعة من قراصنة الانترنيت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يمثل أعضاء شبكة من قراصنة الانترنيت أمام محكمة الجنايات اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، على خلفية اتهامات باختراق مواقع تابعة للمؤسسات الرسمية والمصارف في الفترة بين 2015 و2016.

وكانت السلطات قد تعقبت هذه المجموعة وألقت القبض على أربعة أفراد في نيسان/أبريل عام 2016، تبين أن بينهم قاصرين، وحسب مصادر قضائية “يواجه الشخصان الآخران تهماً تتعلق بالاختراق الإلكتروني لمواقع رسمية، وتصل العقوبة المنصوص عنها قانوناً إلى السجن لمدة 5 سنوات”.

ويدافع أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها اسم داون سك بلجيم، عن أنفسهم بالقول أنهم يقاومون الإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد المواطنين وخاصة ضد العمال، كما يعترضون على انتهاكات الحقوق الأساسية وانخفاض مستوى الدخل.

ويشيرون أيضاً إلى أن عملهم يماثل تماماً المظاهرات المسموح بها قانوناً، فهم لم يقوموا بسرقة معطيات المواقع التي اخترقوها، بل فقط بتعطيلها.

وبالمقابل تقول السلطات المحلية أنهم هاجموا، من خلال منشوراتهم، اللاجئين والمساجد ودعوا للتخلص من الغرباء في أوروبا، كما أنهم قاموا باختراق مواقع وزارات المالية والدفاع ومجلس الشيوخ وعدد من المصارف.

هذا ولم يتم الكشف عن الهويات الحقيقية لأعضاء المجموعة الذين كانوا يستخدمون شعاراً على شكل جمجمة وعصبة قرصان.