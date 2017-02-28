الاستخبارات الإيطالية: تبقى ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين نحو البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الاستخبارات الإيطالية إن ليبيا تبقى نقطة تجمع وإنطلاق المهاجرين نحو إيطاليا.

وأكدت المخابرات الإيطالية في تقريرها عن سياسة أمن المعلومات لعام 2016، أن “طريق وسط البحر المتوسط التي تربط شمال أفريقيا بسواحلنا الجنوبية، مثلت العام الماضي الطريق الرئيسي للهجرة نحو أوروبا، حتى على ضوء التغييرات التي حدثت على الجانبين الغربي والشرقي”.

حيث “منعت الضوابط القوية المشتركة بين المغرب واسبانيا غرب البحر الأبيض المتوسط، بشكل كبير تدفق المهاجرين عبر هذه الطريق، وإعادة توجيه جزء منهم إلى ليبيا”، مما “عزز مكانتها البارزة كمركز تجمع ونقطة انطلاق للمهاجرين نحو إيطاليا”.

وخلص التقرير الى القول إن ما سلف ذكره “جعل من ليبيا الطريق الأكثر سالكة لعبور المهاجرين”، والذين “ياتي معظمهم من منطقة القرن الأفريقي وخليج غينيا”.