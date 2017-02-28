مصر: مقتل 6 “تكفيريين” في قصف جوي ومداهمات بشمال سيناء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلن المتحدث العسكري المصري، الثلاثاء، عن “مقتل ستة تكفيريين”، وذلك خلال “مداهمات وقصف جوي لأربع أهداف خاصة بالعناصر التكفيرية”، بشمال سيناء.

وأشار العميد تامر رفاعي ان “قوات انفاذ القانون نفذت حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمال سيناء لضبط العناصر التكفيرية والمشتبه بهم في استهداف وترويع المدنيين من أبناء المنطقة”.

وقد نزحت عشرات الاسر المسيحية من مدينة العريش خلال الأيام الماضية عقب مقتل سبعة منهم خلال الفترة الماضية على يد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ونوه رفاعي بانه جرى خلال العمليات “إكتشاف وتدمير جسمي نفق رئيسي بمنطقة رفح، الحدودية مع قطاع غزة”، وكذلك “تفجير مخزن عثر بداخله على دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وإكتشاف وتدمير اربع عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف القوات على محاور التحرك”.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن أمس عن ” مقتل ستة تكفيريين والقبض على 18 اخرين من المشتبه بهم”، وذلك خلال “مداهمة عدد من البؤر الإرهابية بشمال سيناء”.

ويقوم الجيش بمعاونة قوات الشرطة المدنية بحملات أمنية موسعة في شبه جزيرة سيناء، بعد أن كثف متشددون من هجماتهم ضد قوات الأمن منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو2013.