الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الإنتخابات في الضفة وتؤجلها في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قررت الحكومة الفلسطينية إجراء الإنتخابات البلدية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة بعد رفض (حماس) المشاركة فيها.

وقررت الحكومة الفلسطينية في إجتماعها الأسبوعي اليوم في مدينة بيت لحم إجراء الإنتخابات البلدية في الضفة الغربية في 13 من شهر أيار/مايو المقبل وتأجيلها في غزة، لافتة إلى أن قرارها جاء بعد رفض حركة (حماس) المشاركة بهذه الإنتخابات علما بأنها تسيطر على قطاع غزة.

لكن حركة (حماس) إنتقدت القرار واعتبرته ترسيخا للإنقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال مجلس الوزراء الفلسطيني”على صعيد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى دولة رئيس الوزراء الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع (حماس) ونظراً لفشل الجهود، التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والقوى الفلسطينية لإقناع الحركة بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا”.

وأعرب المجلس عن “الأسف لموقف (حماس) من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة بهذا العرس الديمقراطي”، مستهجناً في الوقت نفسه أن “هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة، داعياً الحركة إلى الارتقاء بموقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني”.

وقال “بناءً على ذلك فقد قررت الحكومة إجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وذلك يوم السبت الموافق 13/05/2017، وفق قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص الصادر بتاريخ 31/01/2017، استناداً إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يجيز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار الذي يجسد العملية الديمقراطية، ويجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع تأكيده على استمرار الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها”.

وكان من المقرر أن تجري الإنتخابات البلدية في نهاية العام الماضي ولكن خلافات بين (فتح) و(حماس) ادت إلى تأجيلها.

وكانت آخر انتخابات بلدية جرت في الضفة الغربية في العام 2012 بعد رفض حركة (حماس) المشاركة في الإنتخابات او اجرائها في قطاع غزة.

وفي العام 2015 شاركت (حماس) في الإنتخابات البلدية وحققت نتائج لافتة.