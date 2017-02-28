مفوض أوروبي: على بعض الدول زيادة مساهماتها بالموازنة الأوروبية بعد خروج بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الموازنة غينتر أوتينغر، أن على بعض دول الاتحاد زيادة مساهماتها في الموازنة الأوروبية بعد خروج بريطانيا من التكتل الموحد.

جاء ذلك في مقال موقع باسمه نشرته الصحافة الألمانية اليوم، حيث أشار الى أن الدول التي تستفيد من المساعدات الهيكلية الأوروبية للتنمية لن ترضى بخفض حصصها بسبب خروج بريطانيا، لذلك “يتعين البحث عن حل وسط”، حسب كلامه.

وذكر أوتينغر أن بريطانيا تعتبر أحد أهم المساهمين في الموازنة الأوروبية، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، أي أن ما تدفعه هذه الدول للاتحاد يفوق ما تحصل عليه.

واعرب المفوض الأوروبي عن قناعته بأن الواقعية تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في طرق توزيع الأموال وتخفيض بعض البرامج لصالح مواجهة تحديات جديدة.

وألمح المسؤول الأوروبي في كلامه هذا إلى إمكانية خفض المساعدات للبرامج الزراعية في بعض الدول لصالح المساعدة على حل مشكلة الهجرة، الأمر الذي أقلق القطاع الزراعي الأوروبي الذي يعاني من أزمات متكررة.

واقترح أوتينغر الذي يعمل على إعادة مشروع موازنة أوروبي لمدة سبع سنوات بدءاً من 2021، البدء بإعداد لموازنات أوروبية لمدة 5 سنوات اعتباراً من 2020، مستندا في كلامه إلى واقع مفاده أن المساهمة البريطانية في الموازنة الأوروبية لن تتوقف ما لم تخرج لندن نهائياً من التكتل الموحد، واختتم قائلا “من هنا فمن المنطقي البدء بالتفكير بطريقة أخرى لإعداد الموازنة الأوروبية بدون بريطانيا”، على حد تعبيره.

وكان معهد أبحاث أوروبي متخصص قد أصدر تقريراً أكد فيه أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيتسبب في صدمة للموازنة الأوروبية التي ستسجل عجزاً مقداره 10 مليار يورو سنوياً، “على الدول ال27 زيادة مساهماتها وتخفيض مصروفاتها”.