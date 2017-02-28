ألفانو: إيطاليا وفقت بين الأمن والتضامن في مجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “إيطاليا تمكنت التوفيق بين الأمن والتضامن”، الأمر الذي “فشلت العديد دول أوروبا والعالم فيه”.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر “الاتحاد الأوروبي اليوم: هل ما يزال فرصة؟”، والذي تنظمه مؤسسة (ديلويت) للخدمات الإستشارية، الملتئم في روما الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو، أن “كثيرا من دول العالم اضطرت إلى التخلي عن التضامن لأنها اعتقدت بأن الانفتاح سيجلب عليها الهجمات” الإرهابية، “في حين “فضلت دول أخرى التخلي عن الأمن في سبيل التضامن “.

وأشار رئيس الدبولماسية الإيطالية الى أن “نحن في أمان وتضامن في الوقت نفسه”، ولقد “أنقذنا مئات آلاف الأرواح، دون أن ندفع أي ثمن من الناحية الأمنية”.