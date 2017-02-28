جينتيلوني يتناول الغداء مع المسنين والمهاجرين والمشردين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قام رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني بزيارة مركز “باب القلب” لرعاية المسنين في ضواحي ميلانو (شمال)، حيث تناول طعام الغداء مع نزلائه.

وقالت مصادر إعلامية إن “رئيس الوزراء بقي على الغداء لمدة نصف ساعة مع 150 شخصا”، من بينهم “مسنين ومشردين، ممن تتابعهم هيئة الخدمات الاجتماعية في بلدية ميلانو”، كما “تناول الغداء مع جينتيلوني، نساء كثيرات وبعض المهاجرين أيضا”، الذي “وافق على المشاركة بالمبادرة التضامنية مع رئيس بلدية المدينة، جوزيبّي سالا”.

يذكر أن المركز الذي زاره رئيس الحكومة هو أحد المراكز الترفيه الـ29 في ميلانو، والذي يحصي ألف عضو، وتديره البلدية إلى جانب بعض الجمعيات التي تعنى برعاية المسنين.