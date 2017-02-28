 مراقب الدولة الإسرائيلي ينتقد أداء الحكومة والجيش خلال حرب غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – إنتقد المراقب العام للدولة الإسرائيلي يوسف شابيرا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون والرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ومسؤولي الجيش لعدم إعطاء وزراء الاستخبارات والخلفية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات واعية أثناء حرب 2014 في غزة، وفي الوقت نفسه عدم ضمان استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة خطر الأنفاق.

وقد نشر المراقب العام للدولة الإسرائيلي الثلاثاء تقريره حول الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014. والذي استعرض فيه آلية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية (الكابينت) قبل العملية وخلالها وطريق التعامل مع تهديد الانفاق.

وقال “إن المجلس الوزاري لم يناقش تهديد الانفاق قبل العملية على الرغم من انه تم تصنيفها عام 2013 بتهديد استراتيجي، لم يضع المجلس الوزاري اهدافا استراتيجية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي اضطره الى تحديد هذه الاهداف بنفسه”.

واشار المراقب الى ان المجلس “لم يناقش الوضع الانساني الصعب في قطاع غزة قبل عملية الجرف الصامد رغم التحذيرات الصادرة عن الدوائر الأمنية من انه قد يكون له آثار على دولة اسرائيل وعلى تزايد التهديدات الأمنية الصادرة من القطاع”.

وأردف “لم يكترث الوزراء لتهديدات الانفاق ولم يطلبوا من الجيش ان يقدم لهم استعداداته للتعامل معها”.

وبشأن نتنياهو ويعالون، قال “انهما لم يتأكدا من وجود خطط عملياتية عسكرية للتعامل مع الانفاق اثناء الحرب”.

ويتضح من التقرير أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) “علما منذ مدة طويلة قبل الجرف الصامد ان الضربات الجوية لوحدها ضد الانفاق لن تؤدي الى تدميرها وليست ناجعة، فضلا عن أنها تعرقل نشاطات القوات البرية”. وقد “اوصى نتنياهو ويعلون بشن غارات جوية على الانفاق على الرغم من هذه المعلومات والاسئلة التي وجهها الوزير نفتالي بينت بشأن نجاعة الضربات الجوية”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي والدوائر الأمنية لم يتعاملوا مع تهديد الانفاق كما يجب حيث وجدت عيوب وتقصيرات كثيرة، وتم جمع معلومات كثيرة عن الانفاق الا انها لم تكن كافية قياسا بتطور هذه الانفاق. كما أن القوات البرية والجوية واجهت الانفاق خلال عملية الجرف الصامد دون استعدادت كافية بسبب افتقارها الى اساليب محددة للقتال ونقص في وسائل قتالية مناسبة”.

وتابع شابيرا “ان الاجهزة الامنية لم تلب بما يكفي الاحتياجات الأمنية لسكان المناطق المحاذية لقطاع غزة”.