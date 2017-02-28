نتنياهو والجيش الإسرائيلي يرفضان إنتقادات مراقب الدولة حول حرب غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين إن “الهدوء غير المسبوق الذي يسود البلدات المتاخمة لقطاع غزة منذ عملية الجرف الصامد هو الاختبار لنتائج العملية”، في إشارة إلى رفض إتهامات مراقب الدولة الإسرائيلي يوسف شابيرا بوجود إخفاقات في الحرب الأخيرة على غزة.

وأضاف في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “رئيس الوزراء نتنياهو يدعم قادة جيش الدفاع الإسرائيلي وجنوده للنجاح الكبير الذين حققوه في عملية الجرف الصامد. جيش الدفاع وجه لحماس اقسى ضربة تكبدتها منذ تأسيسها”.

وأشار في هذا الصدد إلى ان “إسرائيل قتلت حوالي ألف إرهابي ودمرت آلاف الصواريخ. كما أحبطت محاولات حماس لضرب مدنها بالصواريخ بفضل التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء نتنياهو بالتزود مسبقا بآلاف الصواريخ لبطاريات القبة الحديدية. وأفشلت إسرائيل خطة حماس للتسلل إلى بلدة إسرائيلية من خلال الأنفاق وخطف مواطنين إسرائيليين”.

وقال إن “هدوءاً غير مسبوق يسود في تلك المنطقة منذ حرب 1967. البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي تشهد ازدهارا وآلاف الإسرائيليين ينتقلون للسكن فيها”. واضاف “تم استعراض تهديد الأنفاق أمام وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إطار 13 جلسة منفردة. تمت مناقشته على خطورته حيث تم أيضا النظر في جميع لسيناريوهات الاستراتيجية والعملياتية”.

وتابع نتنياهو “العبر الملموسة والحقيقية التي تم استخلاصها من عملية الجرف الصامد تطبق على الأرض بشكل جذري يتحلى بالمسؤولية والهدوء. تلك العبر لم تُذكر في تقرير المراقب”.

كما رفض الجيش الإسرائيلي إنتقادات مراقب الدولة الإسرائيلي وقال، “عشية معركة الجرف الصامد كانت لجيش الدفاع معلومات ملموسة حول أغلبية الانفاق والمنظومة التحت أرضية”.

واضاف في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تعتبر الفترة الزمنية بعد معركة الجرف الصامد من أكثر الفترات هدوءً منذ عام 1967 على الحدود مع قطاع غزة. طيلة هذه الفترة يعمل جيش الدفاع وفق خطة عمل منتظمة وقام باستثمار أكثر من ملياريْ شيكلًا في التعامل مع المنظومة التحت أرضية وإيجاد حل تكنولوجي”.

وأشار إلى انه “لقد قام جيش الدفاع بطرح خطورة التهديد أمام المسؤولين المعنيين مع تحليله وتوضيح المعاني العملياتية واعتبر التهديد خلال مداولات المجلس الأمني المصغر كأحد التهديدات الخمسة المركزية” وقال”لقد حرص جيش الدفاع على اطلاع اعضاء لجنة الخارجية الأمن البرلمانية على صورة الموقف حيث تفقد أعضاء اللجنة احد الأنفاق التي اكتشفت وتلقوا التقارير المعنية حول الظاهرة كما كانت معروفة لدى جيش الدفاع في تلك الأيام”.

واضاف “لقد خصصت هيئة الاستخبارات العسكرية قبل المعركة جهود حثيثة وشاملة لتجميع المعلومات وموارد كثيرة بهدف معالجة قضية الأنفاق وفي نهاية المطاف مكّنت المعلومات الاستخبارية التي وفرتها هيئة الاستخبارات القوات المقاتلة من كشف معظم الأنفاق ومسارها”.

وتابع الجيش الإسرائيلي “في مجال بنية القوة استثمر جيش الدفاع موارد كبيرة في التدريبات والتكنولوجية بغرض تزويد القوات بالوسائل الأفضل. نؤكد انه لا توجد وسيلة أو حل تكنولوجي لم يتم دراسته خلال التحضيرات لمواجهة الانفاق”، وأن “جيش الدفاع يجري تقديرا متواصلا للموقف حيث يتم تخصيص الموارد اللازمة والجهود المطلوبة مع متابعة شاملة لجميع التهديدات وإدارتها بشكل منظم”.

وأشار إلى انه “تعالج قضية المنظومة التحت أرضية بشكل شامل حيث ينفذ جيش الدفاع معظم ملاحظات التقرير على الأرض في اطار خطة عمل وعملية شاملة غير مسبوقة للتعامل مع تهديد الأنفاق”.

وقال الجيش الإسرائيلي “لقد اختار التقرير التركيز على تهديد واحد من مجموعة تهديدات متنوعة كانت وما زالت مطروحة على جدول أعمال جيش الدفاع في هذه الأيام الى جانب تهديد الأنفاق الذي لم يتم ازالته من خريطة التهديدات”.