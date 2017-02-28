البابا: لا يمكن قبول المهاجرين دون إمكانية دمجهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “على كل بلد أن يرى العدد الذي يمكن أن يستقبله من المهاجرين”، وأنه “لا يمكن قبول المهاجرين دون إمكانية دمجهم”.

وفي مقابلة مع مجلة (سكاربي دا تنس) التي تدعمها منظمة كاريتاس، أضاف البابا أن “الإندماج يعني الدخول في حياة البلاد، واحترام قانونها وثقافتها”، وكذلك “فرض احترام الثقافة والغنى الثقافي الخاص بالشخص”، لذا، فـ”التكامل مهمة صعبة للغاية.”

وشدد البابا على أن “من يصل الى أوروبا، يفر اليها من الحرب أو المجاعة”، والتي “نحن مذنبون فيها بطريقة أو بأخرى، لأننا نستغل أراضيهم دون أي نوع من الاستثمار الذي يمكن أن يعود بالفائدة”، على البلاد، لذلك، “لدى هؤلاء الحق في الهجرة وهم جديرون بالإستقبال والمساعدة”.

واستدرك البابا “لكن ما سلف ذكره ينبغي القيام به من خلال الفضائل المسيحية، والفضيلة التي يجب أن تتبناها السلطات هي الحكمة”، أي “استقبال العدد الذي يمكن استيعابه”، ومن “المهم أيضا التفكير بكيفية الإستقبال”، واختتم بالقول “لأن الاستقبال يعني الدمج، وهذا هو الشيء الأكثر صعوبة”، لأن “المهاجرين إن لم يتم دمجهم، سيبقون معزولين”.