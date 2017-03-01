ايطاليا: 214 عملية تفتيش وطرد 11 مهاجر غير نظامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قالت قوات الدرك الإيطالية إنها أجرت “عملية أمنية واسعة النطاق بمدنية كونيو (شمال) في مجال للتصدي للهجرة غير النظامية، أدت في الأيام الأخيرة الى تحديد 214 مهاجرا غير نظامي، اقتيد كثير منهم إلى مركز الشرطة لأخذ بصماتهم”، بينما “اتُخذت إجراءات طرد من على التراب الإيطالي أو إعادة فورية إلى أوطانهم بحق 11 مهاجرا آخر”.

وذكر الدرك (كارابينييري) أنه “تم قرب محطة السكك الحديدية في كونيو على وجه الخصوص، تقفي اثر مهاجرَين سريين مغربيي الجنسية كلاهما في سن العشرين، كانا قادمين من تورينو، قدّمت ضدهم شكوى بالإقامة غير القانونية في إيطاليا، وتم الشروع بإجراءات ترحيلهما”.

وخلصت قوات الدرك الى القول إنه “بالقرب من محطة قطارات فوسانو، تم وقف مهاجر سنغالي (22 عاما) بدون وثائق”، والذي “بعد اصطحابه الى مركز الشرطة لأخذ بصماته، طُبّقت بحقه إجراءات الطرد لتبين أنه مقيم بشكل غير شرعي”.