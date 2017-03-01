إسرائيل تعتقل مواطنا بتهمة محاولة الإنضمام لـ(داعش) بسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال فلنتين مزلبسكي (39 عاما)، من سكان بلدة عرب الشبلي بالشمال، بتهمة محاولة الإنضمام إلى تنظيم (داعش) في سورية.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “مزلبسكي اعتقل في الـ17 من شباط/فبراير الماضي وتم تقديم لائحة إتهام ضده الأربعاء في المحكمة المركزية بالناصرة بعد إنتهاء التحقيق معه”.

وكان مزلبسكي (يهودي) هاجر من روسيا البيضاء عام 1996 قبل إعلان إسلامه عام 2000، وقالت السمري إنه “دخل الاسلام متزوجا من مسلمة قاطنا في بلدة عرب الشبلي”، وأنه “وفقا لمادة التحقيقات فقد اتصل بعدد من النشطاء البارزين في تنظيم (داعش) الارهابي عبر تطبيقات اجتماعية ومواقع مختلفة ذات الصلة”، وذلك “خلال فترة منتصف عام 2016، متجاهلا تحذيرات قوات الامن العام (الشاباك)، التي كانت قد انذرته خلال مراجعه امنية اجرتها معه وشملت تتبعها ميوله وايعازها له بالابتعاد عن اي نشاطات معادية”.

واستدركت “لكنه أصر واستمر بالتواصل مع عدد من نشطاء (داعش) عبر تطبيقات بالانترنت ومن ثم مقتنيا خلال شهر كانون الثاني/يناير، بطاقة سفر من مكتب سفريات باتجاه واحد، سعيا للسفر الى تركيا، ومنها خطط للدخول تهريبا بمساعدة نشطاء بالتنظيم، الذين تواصل معهم عبر تطبيقات اجتماعية مختلفة وبالتالي الانضمام الى صفوف مقاتلي (داعش) بسورية”.

وخلصت السمري الى القول “لقد تزود المتهم بمبلغ الف دولار مزمعا السفر دون اعلام اسرته حول نواياه ومخططاته”.