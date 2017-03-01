مسؤول أمني ايطالي: نرصد الإرهاب دقيقة بدقيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أكد مسؤول أمني ايطالي إن “عملية رصد الإرهاب تجري دقيقة بدقيقة دون انقطاع.

وفي لقائه الأول مع الصحفيين الأربعاء، قال مدير شرطة باليرمو الجديد ريناتو كورتيزي متحدثا عن التهديدات الإرهابية، إنه “على الرغم من باليرمو قد تبدو بعيدة عن دائرة التهديدات الإرهابية، إلا أننا لا نغفل أي شيء مطلقا”.

وكانت قد ظهرت في الأيام الأخيرة أن المتهم الأول بالهجوم الإرهابي على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين، التونسي أنيس العامري، الذي قتل في ميلانو، قد أجرى اتصالات مع شخص في باليرمو.

وبهذا الصدد، أضاف كورتيزي أن “هذه المدينة تمثل أيضا وجهة لآلاف المهاجرين الذين يصلون الى بلادنا”، وأردف “لا توجد أي صلة بالإرهاب بالطبع، ومع ذلك، ينبغي رصد هؤلاء الأشخاص”.

وذكر مدير الشرطة أن “مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) يمتلك احترافا استثنائيا”، والذي “يمكّنني من أن أؤكد لكم أن رصد المنطقة يتم دقيقة بدقيقة”. وخلص الى القول إن “سنحاول تحسين قدراتنا التحقيقية والوقائية”.