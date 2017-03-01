أسقف سوري: صوم مُرّ بالنسبة لكنائسنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال أسقف سوري إن مسيحيي سورية يستعدون لعيش “صوم كبير مُرّ”.

وفي رسالته الراعوية المخصصة للصوم الكبير، أضاف رئيس اساقفة دمشق للموارنة المطران سمير نصّار، أن “من بين عوامل المعاناة والحزن الكثيرة التي تعاني منها كنائس سورية، هي نزف الكهنة خلال سنوات الحرب الأهلية الذين تركوا البلاد، وحرمانهم للمؤمنين المتبقين من مواساتهم الراعوية”.

وكتب الأسقف الكاثوليكي أن “الرعايا شهدت تقلص عدد أبناءها وشح النشاط الراعوي إلى حد كبير”، فقد “رحل عن كنيسة دمشق ثلث رجال الدين”، أي 27 كاهناً، وهي “ضربة كبيرة تضعف الأقلية المسيحية التي يتقلص عددها باستمرار”، مبينا أن “الكهنة المتبقين أيضا ينظرون في إمكانية الرحيل في نهاية المطاف”، وهم “ينتظرون فقط أن تتحمل الوكالات الإنسانية على عاتقها مسؤولية الأسر المشتتة”.

وذكر المطران نصار أنه “في ظل حالة الاقصاء والفقر الكبير الراهنة، يقدم لنا الصوم الكبير عام 2017 وقتا لإعادة النظر بمسؤولياتنا في الكنيسة، وبين المؤمنين في ضيقهم، وفتح الطريق أمام المسيح القائم من الموت”. واختتم بالقول إن “المسيح نور العالم، الذي يعرف قلوب الرجال والنساء، يقول لنا: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم”.