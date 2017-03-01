يونكر يقدم مقترحات حول مستقبل الاتحاد بدون بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عرض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وثيقة تتضمن مقترحات وسيناريوهات حول شكل الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة بدون بريطانيا.

ويسعى رئيس المفوضية، من خلال هذه الوثيقة، التي باتت تُعرف إعلاميا، بـ”الكتاب الأبيض”، لتقديم مساهمة في عملية المراجعة القائمة حالياً داخل أروقة صنع القرار لرسم ملامح تكتل قادر على مواجهة التحديات و الحفاظ على وحدته، خاصة بعد خروج بريطانيا منه.

هذا ومن المنتظر أن يُناقش هذا الكتاب الأبيض، مع مساهمات أخرى خلال قمة روما في 25 الشهر الحالي، حيث سيتم الاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة روما المؤسسة للاتحاد.

ويبدو الهاجس الأكبر ليونكر، من خلال وثيقته التي تقع في 22 صفحة، هو الحفاظ على تماسك التكتل الأوروبي الموحد وجمع أعضاءه الـ27، بعد خروج بريطانيا، على بعض الأفكار مع الإبقاء على هامش مناسب من المرونة لكل دولة.

وتركز الوثيقة بشكل أساسي على السوق المشتركة والاتحاد المالي والمصرفي الأوروبي واستثمارات الدفاع، دون أن تتطرق مباشرة إلى مسائل السياسة الخارجية، ووفقا لمصادر أوروبية “سيكون لشكل الاتحاد في المستقبل انعكاسات على الحضور الأوروبي في الساحة الدولية”.

ومن بين السيناريوهات المطروحة لمستقبل أوروبا، هناك ما يتعلق بالتركيز على السوق المشتركة وكيفية تدعيمها بمشاركة مع يرغب من الدول، كما أن هناك سيناريو آخر يقوم على أساس المرونة في مسألة الاندماج في الاتحاد، وجاء في الوثيقة أن “من يريد أكثر عليه، فعل المزيد”.

كما تطرح وثيقة يونكر أيضاً فكرة الاستمرار في العمل معاً، كدول ومؤسسات، في كافة المجالات.

وعلى الرغم من أن يونكر سيطلب من الدول الأعضاء الاختيار بين السيناريوهات المطروحة، إلا أن من المستبعد أن تتوصل قمة روما إلى إتفاق، وذلك بسبب كثرة المساهمات والرؤى التي ستقدم حول مستقبل الاتحاد، وحسب المصادر نفسها “سنعود لمناقشة الأمر في شهر أيلول/سبتمبر القادم على مستوى القمة”.