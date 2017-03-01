الجهاد الإسلامي ترفض الإنتخابات البلدية دون توافق وطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها إجراء الإنتخابات البلدية الفلسطينية دون توافق فلسطيني.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن حركته “ترفض إجراء الانتخابات البلدية دون توافق وطني”، وأضاف “إن الاولوية هي لإستعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة التزاما بالإجماع الوطني، بدلا من مراكمة الأزمات والتفرد في القرار الذي من شأنه تكريس الانقسام، في ظل تصاعد العداء الصهيوامريكي لحقوقنا وثوابتنا واتساع الاستيطان والتهويد والعدوان على شعبنا وارضنا ومقدساتنا”.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت اجراء الإنتخابات في الضفة يوم 13 أيار/مايو وتأجيلها في قطاع غزة بعد رفض (حماس) المشاركة في الإنتخابات.