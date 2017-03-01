فيلم بلجيكي – فرنسي يفند خطاب اليمين المتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبدأ صالات السينما البلجيكية اليوم بعرض فيلم “في بلادنا”، للمخرج البلجيكي لوكاس ديلفو، والذي يفند خطاب اليمين المتطرف ليس في فرنسا وحدها، بل في عموم دول أوروبا.

ويتزامن ظهور الفيلم، الذي أنتج بالتعاون بين فرنسا وبلجيكا، وبمشاركة كتاب وممثلين من البلدين، مع الحملة الانتخابية الفرنسية والتي تشهد تقدماً ملحوظاً لتيار الجبهة الوطنية، المعروف بتطرفه ومعاداته للهجرة والمسلمين وتشككه بأوروبا.

وعلى الرغم من أن القائمين عن الفيلم، أكدوا أنهم لم يستقوا شخصيات عملهم من زعماء الجبهة الوطنية، وبشكل خاص رئيستها ماري لوبان، إلا أن النقاد رأوا بوضوح وجود شخصيات مطابقة لها ولكبار زعماء الحزب في هذا الفيلم.

ويتمحور الفيلم حول قصة ممرضة تعايش واقع أبناء مقاطعتها الذين يعانون من التهميش والبطالة، وتنخرط في العمل السياسي “رغماً عنها” لصالح تيار اليمين المتطرف، حيث “يتحدث الفيلم بشكل لا غموض فيه عن استراتيجية وخطاب أحزاب اليمين المتطرف من أجل جذب الناخبين عبر اللعب على مشاعرهم ومخاوفهم”، حسب النقاد.

ويركز الفيلم أيضاً على الضيق الذي يعانيه بعض الأوروبيين من تصرفات قلة من المسلمين والأجانب، وهو الأمر الذي تستغله التيارات المتطرفة لتعمم الصورة السلبية للآخر ولتركز على فشل سياسات الاندماج التي تبنتها الحكومات السابقة.

ويظهر الفيلم أيضاً الوجه الآخر لليمين المتطرف، وهو وجه عنيف بعيد كل البعد عن الديمقراطية والحريات التي يدعي الدفاع عنها.

وقال لوكاس ديلفو، إن من الخطأ أن يظن المشاهد البلجيكي أن الفيلم لا يعنيه، “خاصة وأننا تقدمنا على فرنسا في هذا المجال، فاليمين المتطرف موجود في السلطة في البلاد”، حسب قوله.

هذا وتحبس العديد من الدول الأوروبية أنفاسها، فهي تقف على أعتاب آجال انتخابية يتقدم فيها اليمين المتطرف، كما هي الحال في هولندا، التي ستشهد انتخابات تشريعية في 15 آذار/مارس الحالي، وفرنسا في أيار/مايو القادم.