رئيس المفوضية الأوروبية: أوروبا يجب أن تبقى قوة منفتحة وإيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن قناعته بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقى قوة منفتحة على العالم وأن يساهم بفاعلية في تحقيق الاستقرار العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء البرلمان الأوروبي خصصها لعرض “الكتاب الأبيض” الذي تضمن عدة سيناريوهات من أجل رسم ملامح مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وأوضح يونكر أن الأفكار الانطوائية والتوجهات الانعزالية تتقدم بشكل ملفت من مختلف أنحاء العالم،” ولكن هذا الأمر ليس ضمن مبادئنا وليس في مصلحتنا”، على حد قوله.

وشرح يونكر باسهاب السيناريوهات الخمس التي تضمنها الكتاب الأبيض، والتي تساهم، برأيه، في إطلاق نقاش أوروبي معمق يركز على الأساسيات التي تهم المواطنين ويبقي النموذج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي حياً و قابلاً للتطوير.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي على عدم رغبته في الإفصاح عن السيناريو الذي يفضله على غيره، رغبة منه في الاستماع لآراء باقي الأطراف من مؤسسات ودول، قائلا إن “المفوضية لا تعطي دروساً و لا تملي رغباتها على أحد، كما كان الحال سابقاً، بل تستمع إلى الجميع إعلاء لشأن الديمقراطية والتعددية”.

واشار كلام يونكر، إلى بعض ما تضمنته مقترحاته من إمكانية تقليص دور المفوضية في بعض المجالات، لصالح مزيد من السيادة للدول الأعضاء ومؤسساتها التشريعية.

ودافع يونكر في كلمته، عن إمكانية قيام أوروبا “جديدة” بسرعات مختلفة، تقرر فيها الدول الأعضاء قدر ومجال الاندماج في العمل الأوروبي في مجال محدد دون آخر، قائلا “ليس هذا هو الأمر المفضل لدي، ولكنه احتمال قائم”.

واعتبر أن النقاش الموسع الذي سيجري في الأروقة الأوروبية بدءاً من قمة روما في 25 الشهر الجاري، سيؤدي إلى مزيد من الوعي بأهمية العمل الأوروبي المشترك في عالم متغير ومليء بالتحديات.

كما تعهد رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي بتقديم مزيد من التفاصيل حول مستقبل الاتحاد في شهر أيلول/سبتمبر القادم، واعداد وثائق تتعلق بالنموذج الاجتماعي الأوروبي وسياسة الدفاع والسياسات المالية والنقدية.

وأكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يجب أن يعطل المشروع الأوروبي، بل أن يدفعه قدماً إلى الأمام.

وجاءت أوائل ردود الأفعال على الكتاب الأبيض متفاوتة، فقد ثمنته مجموعة حزب الشعب الأوروبي، التي ينتمي إليها يونكر، بينما أعرب جانّي بيتللا، رئيس مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين – إيطاليا عن شعوره بالإحباط لعدم قدرة المفوضية على تعزيز السيناريو الأفضل برأيه، وهو ضرورة فعل المزيد معاً بين كافة الدول والمؤسسات.

أما مجموعة المحافظين، فقد وصفت بـ”غير الكافية” مقترحات يونكر، مشيرة إلى أنها ستتقدم إلى قمة روما بمقترحاتها الخاصة حول شكل الاتحاد الأوروبي الذي تريده مستقبلاً.

هذا وستناقش قمة روما، المقررة في 25 الشهر الجاري، والمخصصة لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة روما المؤسسة للاتحاد، وثائق متعددة حول مستقبل الاتحاد خلال السنوات القادمة بعد خروج بريطانيا.

ويأمل الأوروبيون أن يتمكنوا من الحفاظ على اتحادهم من التفكك بسبب كل الأزمات “الوجودية” التي تواجههم والتي يصعب التعاطي معها.