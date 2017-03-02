رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف يدعو لتواصل أوروبي مع الامم المتحدة لتطبيق الانتقال السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه رئيس وفد الهيئة العليا لمفاوضات جنيف التابع للمعارضة السورية، نصر الحريري بـ”ضرورة تواصل الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية، وضمان ألا تحيد عن جوهرها الأساسي الذي نصت عليها القرارات الدولية بما فيها 2118 و 2254″، وهو “تطبيق الانتقال السياسي”.

جاء ذلك خلال لقاء للحريري، برفقة عدد من أعضاء الوفد، مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، في جنيف مساء أمس الأربعاء، حيث “بحث الطرفان تطورات العملية السياسية الجارية في جنيف لتحقيق الانتقال السياسي”، وفق ما أفادت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري المعارض.

وطالب الحريري الاتحاد الأوروبي بـ”دعم الوفد المفاوض والعملية السياسية، وتفعيل دور الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في الملف السوري”.

من جهتهم “أثنى ممثلو الاتحاد الأوروبي على التعاطي الإيجابي لوفد الهيئة العليا مع مجريات العملية السياسية في جنيف”، مؤكدين “دعمهم الدائم والمستمر لحقوق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة”.