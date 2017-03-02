تاياني: مفاوضات ترك بريطانيا للاتحاد صعبة وغير مسبوقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن المفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون صعبة وغير مسبوقة.

جاء ذلك في تعليقات عقب لقائه الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، المكلف بقيادة مفاوضات خروج بريطانيا باسم الاتحاد الأوروبي.

ووصف تاياني الاجتماع بـ”المثمر والبناء”، حيث تم فيه طرح كل القضايا المتصلة بالمفاوضات المقبلة مع لندن، مبينا أن “خروج بريطانيا من الاتحاد سيفتح صحفة جديدة في تاريخ التكتل الموحد”.

ولم يعلن تاياني عن موقف البرلمان النهائي، مشيراً إلى أن الأمر سيتم عبر قرار برلماني، بعد أن تقدم بريطانيا إخطاراً رسمياً يؤدي إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لعملية خروج أي دولة من تحت مظلة التكتل الموحد. وشدد على رغبة البرلمان لعب دور مركزي في مفاوضات خروج بريطانيا، قائلا “سنعمل من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين الأوروبيين”.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه بروكسل من لندن تقديم إخطار رسمي لتفعيل المادة المذكورة في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، تأتي مطالبة مجلس اللوردات البريطاني لحكومة تيريزا ماي، بضرورة تقديم ضمانات حقيقية للمواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، ليلقي بظلال من الشك حول إمكانية تأخر موعد تقديم الإخطار.

ويعتبر مستقبل المواطنين البريطانيين المقيمين في دول أوروبا والأوروبيين المقيمين في بريطانيا من أهم المسائل التي يتعين حلها عن إطلاق مفاوضات “الطلاق”، بين بروكسل ولندن.