سياسيان ايطاليان: يجب تعميم قانون المساجد في لومبارديا على كل إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – دعا سياسيان يمينيان ايطاليان الى تعميم القانون الخاص ببناء المساجد، المعمول به في مقاطعة لومبارديا (شمال)، على كل أنحاء إيطاليا.

وقال كل من الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال ماتّيو سالفيني، والبرلمانية من حزبه، فيفيانا بيكالوسّي، على هامش إجتماع انتخابي في ميلانو، إنه “بمجرد اعطاءنا فرصة العودة لصناديق الإقتراع ومن ثم حكم البلاد، فسنقوم بتعميم قانون دور العبادة المطبق في لومبارديا على إيطاليا بأسرها”.

وفي هذا السياق، قالت بيكالوسّي إن” ما حدث في برلين قبل يومين، حيث أغلق المسجد الذي كان يرتاده أنيس العامري، قاتل سوق عيد الميلاد، لأسباب أمنية، ليس بعيدا عن الواقع الإيطالي”، خاصة وأن “كثيرا من اتباع تنظيم (داعش) أو المقربين منه مرّوا بهذه الأنواع من الهياكل في بلادنا”، في إشارة الى المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية دائما.