المفوضية الأوروبية تتوقع رفض أكثر من مليون طلب لجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت تقديرات للمفوضية الأوروبية صدرت الخميس الى أن هناك “أكثر من مليون من طالبي اللجوء” من المتوقع ترحيلهم من أراضي الدول الاعضاء بالتكتل الموحد بعد الانتهاء من دراسة طلبات اللجوء.

ووفق تقديرات الجهاز التنفيذي الأوروبي إنه “مع الوضع في الحسبان بتسلم 2.6 مليون طلب للحصول على اللجوء في عامي 2015-2016 وبالنظر إلى أن نسبة الاعتراف بحق اللجواء بلغت 57٪ في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016، وعليه فمن المرجح رفض أكثر من مليون طلب للجوء بعد الانتهاء من دراسة الطلبات”.

ولقد عرضت المفوضية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل التقرير الدوري حول مدى تقدم الاستراتيجية الأوروبية لإدارة ملف الهجرة واللجوء لعام 2015، وتستند بشكل رئيسي على محاور إعادة التوزيع وإعادة التوطين، وتعزيز عودة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يستحقون، بنظر الأوروبيين، الحصول على الإقامة داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.