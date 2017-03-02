قصف إسرائيلي لموقعين لحركة حماس بغزة ودعوة أممية لضبط النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-غزة- قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعين تابعين لحركة (حماس) في قطاع غزة بعد إطلاق النار على دورية إسرائيلية على حدود القطاع.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان “تعرضت قوة عسكرية كانت تهم بنشاطات أمنية روتينية بالقرب من الجدار الأمني، شمال قطاع غزة، لإطلاق النار دون وقوع إصابات وتم رصد إصابة المركبة”.

وأضاف “ردا على إطلاق النار ، قصف الجيش الإسرائيلي ودمر من خلال طائرة ودبابة موقعين تابعين لحركة حماس”.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة موقعين لحركة (حماس) في مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وكان مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف ناشد الطرفين بـ”بذل اقصى درجات ضبط النفس” .

وقال في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أدعو جميع الأطراف المسؤولة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التصعيد ومنع الحوادث التي تعرض للخطر حياة الفلسطينيين والإسرائيليين”.