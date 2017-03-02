الفاتيكان: ممر إنساني لمهاجرين بمخيمات في الأردن بعد اتفاق مع ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مجلس الأساقفة الإيطاليين إنه بفضل الاتفاق الذي أبرمه مع الحكومة الإيطالية، سيصل في الـ7 من الشهر الجاري الى ايطاليا في 41 مهاجرا، كثير منهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة، وهم من مخيمات اللاجئين في الأردن.

وأضاف الأساقفة في بيان نشره موقع خدمة الإعلام الديني التابعة لهم، أن “من بين المهاجرين 7 أسر سورية، تم تحويلهم بفضل السفارتين الإيطالية والبابوية في الأردن”، اللتين “عملتا بشكل وثيق مع الفرع الايطالي لمنظمة كاريتاس ومفوضية حقوق اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة”، مبينا أن “القناة الإنسانية ستضمن لهؤلاء الناس وصولا آمنا إلى بلادنا”.

وذكر البيان أساقفة أيطاليا أن “المرضى سيتم نقلهم الى بلدة سان جوفاني روتوندو”، (جنوب)، لتلقي الرعاية الصحية المتخصصة من قبل “مؤسسة مراكز تأهيل بادري بيو”، ومستشفى “دار تخفيف المعاناة”.

وقال إن “هذه الأسر سيتولى مهمة استضافتها فرع أبرشية مانفريدونيا لمنظمة كاريتاس”، في إطار مشروع “لاجئ محمي في بيتي”، كما “سيرافق السوريين في مسيرة اندماجهم، أسر الجماعة المسيحية في المنطقة”. وأشار الى أن “أول عائلتين ستصلان الى ايطاليا في الـ7 من آذار/مارس الجاري، في مطار باري”.

ونوه البيان بأن “حالة اللاجئين السوريين في الأردن مأساوية”، حيث “تقطعت السبل بمئات الآلاف منهم، محصورين في مخيمات أقامتها الحكومة أو في مساكن بالية، في انتظار حل لمستقبلهم”، مبينا أن “الوضع ذاته شهده آلاف من اليمنيين والعراقيين، ومن بينهم العديد من المسيحيين”، وهذا “هو السبب أيضا في إطلاق أكبر برنامج إعادة توطين على المستوى العالمي في العامين الماضيين”، والذي “سمح لأكثر من 56 ألف شخص الوصول إلى دول كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا”.