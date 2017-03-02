البرلمان الأوروبي يطالب بفرض تأشيرات دخول على المواطنين الأمريكيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب البرلمانيون الأوروبيون المفوضية بالبدء باتخاذ الإجراءات القانونية من اجل إعادة فرض تأشيرة دخول على المواطنين الأمريكيين الراغبين بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على رفض واشنطن السماح لمواطني 5 دول أوروبية بدخول أراضيها بدون تأشيرة أسوة بمواطني باقي دول الاتحاد.

ورأى البرلمانيون الأوروبيون، في قرار غير ملزم تبنوه اليوم بهذا الشأن، أن مفهوم المعاملة بالمثل يجب أن يطبق على جميع دول الاتحاد دون استثناء، معربين عن استغرابهم لاستمرار رفض واشنطن السماح لمواطني بلغاريا، كرواتيا، قبرص، بولونيا ورومانيا بدخول الأراضي الأمريكية بدون تأشيرة.

وشدد النواب على أن المواطنين الأمريكيين يستطيعون الدخول إلى كافة دول الاتحاد، بما فيها الدول المذكورة، بدون تأشيرة، فـ”هناك انتهاك لمبدأ عدم التمييز والمعاملة بالمثل”، حسب كلامهم.

ويستند النواب في طلبهم إلى المعاهدات النافذة التي تنص على تعليق الإعفاء الذي يتمتع به مواطنو دولة ترفض مبدأ المعاملة بالمثل، لمدة 12 شهراً.

ويأخذ النواب على المفوضية الأوروبية تقصيرها في هذا المجال، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخطرت الاتحاد رسمياً في 12 نيسان/أبريل 2014، بأنها لن تطبق مفهوم المعاملة بالمثل على الدول الخمس المذكورة، و”لم تتحرك المفوضية منذ ذلك الحين رغم أنها صاحبة الحق بفعل ذلك”، على حد قول النواب الأوروبيين.

وقد تم تبني هذا القرار الذي أعدته لجنة الحريات في البرلمان، بأغلبية مريحة خلال جلسة علنية اليوم.

هذا ولا تعتبر قرارات البرلمان الأوروبي ملزمة لباقي المؤسسات، بل هي عبارة عن توصيات فقط.