السيسي: لا معسكرات للاجئين في مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء





القاهرة- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان بلاده ليس لديها “معسكرات للاجئين”، منوها بان “هناك 5 ملايين لاجئ يعيشون وسط المصريين”. وأعلن ان بلاده “تعمل على تنفيذ إجراءات لضبط ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية”.

ومن جانبها اشارت ميركل الى التزام بلادها “بالشراكة مع مصر في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية”.

وقال السيسي إن “جهود مصر مستمرة للتوصل لحل سياسي في ليبيا والحفاظ على الدولة الليبية دون تقسيم علاوة على المشاركة السياسية للجميع وتحجيم الجماعات المتطرفة”، وأضاف “نتحرك ونحقق نجاح والوصل لحل يساهم في استقرار المنطقة و (منطقة البحر) المتوسط”.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال ان “السياسة المصرية تقوم على خمس نقاط تنطبق ايضا على ليبيا وتتمثل في الوصول لحل سياسي والقضاء على المتطرفين، ودعم الجيوش الوطنية في استعادة السيادة على أراضيها والحفاظعلى وحدة الأراضي السورية، و الإسراع بإعادة إعمار البلاد”.

وفي نفس الموضوع نوهت المستشارة الالمانية الى ضرورة “الحل السياسي”. كون “ الحل العسكري لن ينهي الأزمة في سورية”، مشددة على دعم بلادها “للتوصل لحل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وفي موضوع مكافحة الارهاب، دعا الرئيس المصري من اسماها “الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة للتوقف عن ذلك”.