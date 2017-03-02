بلجيكا: إلقاء القبض على شخص متشدد يقود سيارة تحتوي على عبوات غاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعترضت شرطة العاصمة بروكسل سيارة بعد ظهر اليوم تبين أنها تحتوي على عبوات غاز.

وقد جاءت عملية التفتيش على خلفية تجاوز السائق للإشارة الحمراء في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، حيث “تمكنت الشرطة من إيقاف السيارة وتفتيشها ليتبين أنها تحتوي على عدة عبوات غاز”، حسب شارل بيكيه، عمدة بلدية سان جيل، التي جرى الحادث فيها.

وأضاف بيكيه أنه “بعد التحقق من هوية السائق تبين أنه معروف لدى السلطات بأنه من المتشددين، ولكن من الصعب الآن تقدير مدى خطورة الأمر”، حسب قوله.

وكانت الشرطة قد فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، وأقفلت الطرق الموازية المؤدية إليها أمام المشاة والسيارات، كما أغلقت محطات مترو الأنفاق التي تمر في هذه البلدية.

كما انتشرت عناصر الشرطة بكثافة في المكان، وتم إخلاء بعض المنازل القريبة من تواجد السيارة، وتحدث أحد شهود العيان عن “تدابير أمنية مشددة”.

ويعيد هذا الأمر إلى الأذهان، الهجوم الذي تم احباطه قبل أشهر في باريس حيث عثر على سيارة مملؤة بعبوات غاز وعلى متنها سيدات تبين بعد ذلك أنهن كن بصدد التحضير لهجوم إرهابي.