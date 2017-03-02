وزير خارجية حكومة الإنقاذ الليبية: المبادرات الحالية تغيّب الأطراف الحقيقية، بما فيها مبادرة تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قال وزير الخارجية بحكومة الانقاذ الليبية عبد الحميد النعمي إن” الحكومة لم تشارك في المبادرة التونسية المصرية الجزائرية ، والتي هي استكمال لمقترح القاهرة لمحاولة لقاء السراج وحفتر، وعقدت محادثات غير مباشرة بين الأطراف ونتيجة هذه المباحثات غير المباشرة طرحت عدة أفكار، وهذه الأفكار بالنسبة لنا ليست جديدة وهي مرتبطة بالاتفاق السياسي، هي محاولات واجتهادات”.

وأضاف في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “نحن لا نأمل كثيراُ في هذه المبادرات في هذه المرحلة، لأنها تقوم جميعها على تغييب الأطراف الحقيقية والفاعلة على الأرض”، حيث ترتكز على “فكرة إلتقاء مجموعات خارج البلاد لرسم خارطة طريق ومناقشة موضوعات غالباً هم بعيدون عنها ”

وعن حقيقية أن الاتفاق بين فائز السراج وخليفة حفتر قد يحل الأزمة، قال النعمي” السراج ليس طرف، السراج وحكومته حل مقترح مبادرة تمثل حوار الصخيرات ومخرجاته، وطبعاً حوارات الصخيرات لم تجمع كل الاطراف الحقيقية الفاعلة على الأرض، بل جمعت شخصيات مستقلة، ممثلين عن المجتمع المدني، وبعضهم يمثل أحزاب صغيرة ، وهذه الشخصيات لاتمثل أطراف حقيقية في المشهد الليبي”. وأردف “بالتالي عندما طرح مشروع الاتفاق وحكومة السراج طُرِح كحل، فكيف يتحول الحل المقترح إلى طرف”. وقال “هذه عملية اصطناعية، غير منطقية، نحن نعرف أن الطرف لابد أن يكون له جذور على أرض الواقع، وأن يكون له عمق اجتماعي، دعم ووجودعسكري ، حكومة السراج لاتمثل شيء من هذا، لا تمثل أطراف اجتماعية، ولا تمثل قوى سياسية ولايمثل قوى عسكرية . ”

وبشأن عمل المجلس الرئاسي منذ دخوله لطرابلس، قال وزير خارجية الإنقاذ، التي لا تتمتع بالاعتراف الدولي، ” إن تجربة المجلس الرئاسي تجربة كارثية بكل المقاييس، الوضع الاقتصادي تردى إلى درجة غير مسبوقة، عند دخول الرئاسي كان الدولار يقابل 2.75 ، الآن على مشارف 7 دينار ليبي، الطرق الرئيسية مقفلة عندما يخرج المواطن اليوم من مدينته لمدينة أخرى يخاطر بحياته وسيارته. هناك نزاعات محلية بين القبائل والكتائب، الدراسة تكاد تكون معطلة في كثير من المناطق، قطاع الصحة يعاني اليوم، السلع والمواد الغذائية زادت أسعارها أضعاف مضاعفة”. وزاد “بحسب تصوري لو استمرت ادارة السراج بهذه الطريقة ولم نتمكن من ايجاد حلول سريعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والوضع الأمني ، فمن المؤكد أن الوضع الاقتصادي والامني سيزداد ً لدرجة لايمكننا انقاذ الوضع ”

وحول المواجهات الأخيرة في العاصمة طرابلس وعلاقة القوات التابعة لحكومة الإنقاذ به، قال النعمي” المواجهات في بوسليم لم تكن بين قوات تتبع لحكومة السراج وقوات تتبع لحكومة الانقاذ، بل تمت بين مجموعات كلها تتبع لحكومة الوفاق ومدعومة منها، فالمجموعة التي تسمى مجموعة البركي زارها فائز السراج الأسبوع الماضي وتم افتتاح مقر المخابرات العامة، وتأكدت تبعية كتيبة البركي لجكومة الوفاق”. وأضاف، أما “الطرف الآخر وهو كتيبة غنيوة تابعة لحكومة الوفاق من البداية، وخاضت من قبل حرب مع مجموعات أخرى من ضمنها الحرس الرئاسي في السابق ضد حكومة الانقاذ، وحتى المفاوضات بين الطرفين لوقف اطلاق النار تمت في مقر حكومة الوفاق في بوسته، وبالتالي حكومة الانقاذ لم يكن لها دخل في هذه المواجهات لامن قريب ولا من بعيد ”

واشار الى أن هناك” من يرى أنها اشتباكات مصطنعة الغرض منها اظهار العاصمة بأنها غير آمنة وغير مستقرة، لاستدراج تدخل دولي، ولدعم المطالب التي قدمها السراج لحلف الناتو وللولايات المتحدة الامريكية للتدخل أو لتقديم دعم أمني لحكومته لتمكينه من أن يكون له وجود على الأرض”، على حد وصفه

وحول الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حكومة الانقاذ والحكومة المؤقته، قال النعمي إن” التواصل لايزال موجود، فالمبادرة من حكومة الانقاذ، وهي تسعى لتشكيل حكومة من سبع وزارات خدمية للاحتياجات الاساسية للمواطن، ثم تتوسع الى الوزارات الأخرى”, وأضاف “هذا المقترح يساعدنا في حل الكثير من المشاكل على مستوى الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمصرف المركزي، عقدت عدة اجتماعات وهناك تواصل لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الموتمر الوطني وبين مجلس النواب”. أما عن حفتر” فهناك الكثير من المبادرات والصيغ لحلحلة هذه الاشكالية ، الرأي السائد هو أن يتم اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وفق الأسلوب العلمي المعمول به في كل دول العالم وإدماج كتائب الثوار في الجيش الليبي، أما فيما يتعلق بقيادة الجيش فهذا سيترك للعسكريين بشكل عام في مرحلة لاحقة يتم التناقش بشأنه مابين ذوي الاختصاص من القيادات العسكرية والأمنية ، ويبدو الان ان هناك اتجاه اخر الذي تناولته المبادرة المصرية أن تبقى المناصب القيادية على ماهي عليه الان حتى الانتخابات القادمة، بما فيها خليفة حفتر” .

وحول دور مفترض لموسكو في الشأن الليبي، قال وزير خارجية حكومة الانقاذ ” ان روسيا لديها مصالح واهتمامات في ليبيا وهي تسعى لتوثيق العلاقة بين الأطراف ، نحن أيضا كحكومة الإنقاذ تتواصل معنا روسيا وتتواصل مع قوات البنيان المرصوص كذلك، لكننا نسعى الى إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف بالشكل الذي يحفظ السيادة الليبية ويحفظ المصالح الوطنية لليبيا. العلاقات الدولية مبنية على مصالح لدينا اليوم تواصل مع العديد من الأطراف الدولية، نحن نعتبر أن كل الأطراف الدولية لها مصالح وهي مصالح مشروعة . وأردف منوها ” نحن الان نعيش في مرحلة تتداخل فيها المصالح وتتكامل وخاصة في منطقتنا منطقة البحر المتوسط، نحن حريصون على إقامة علاقات جيدة مع ايطاليا وفرنسا بالدرجة الاولى لأنهم شركاؤنا الرئيسيين والتقليديين، وهذا يساعد على حل الإشكاليات القائمة الان مثل مشكلة الهجرة والشركات المتوقفة أعمالها ، والأرصدة الليبية في الخارج، والارهاب”.