ايطاليا: وفاة مهاجرَين في حريق جنوب البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فوجا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مهاجرَين قضيا في حريق بما يسمى “الغيتّو الكبير” في محافظة فوجا بمقاطعة پوليا، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن “هذه ليست المرة الأولى التي ينشب فيها حريق كهذا”، والذي “قضى فيه الليلة الماضية مهاجرَين من مالي”، وبصفة عامة “في الأحياء الفقيرة المتهالكة التي تأوي العمال الموسميين”.

وذكرت المصادر أن “الحريق الأكثر تدميرا، بعد 4 أو 5 حوادث أخرى مماثلة، وقع في 15 شباط/فبراير العام الماضي”، وأنه “لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات آنذاك”، لكن “الحريق ترك 350 شخصا دون مأوى، وكان يبدو أن المستوطنة الوقتية هذه لم يعد لها مستقبل”، ومع ذلك “فقد عادت لتنهض من الرماد”.

وأشارت المصادر الى أنه “في الـ2 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، شب حريق ضرب مئات الأكواخ، وهذا الآخر لم يسفر عن وقوع إصابات”، بينما “أودى حريق في الـ9 من الشهر ذاته بحياة مهاجر في سن العشرين، في ما يسمى “غيتو البلغار”، بين بلدتي تريسّانتي وميتزانوني، القريبتين من فوجا”.