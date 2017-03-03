وزيرة مصرية: دعم من المانيا بقيمة نصف مليار دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر ان بلادها اتفقت مع المانيا على تقديم هذه الأخيرة “نصف مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأشارت الوزيرة نصر في بيان إلى أنه “تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية”.

ونوهت وزيرة الإستثمار بأن الاتفاق جرى “مساء أمس الخميس في منتدى الأعمال المصري الالماني، والذي عقد بمناسبة زيارة المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل”، لمصر.