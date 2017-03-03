مينّيتي: تدخّلات حول تدفقات وتوزيع واعادة المهاجرين الى أوطانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي لدينا ثلاثة أركان لإدارة الهجرة في إيطاليا، وهي تدخّل للحد من التدفقات من خلال سياسة اتفاقيات التعاون الثنائية، واعتماد ممرات إنسانية، لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي مداخلة خلال مؤتمر بقاعة مؤتمرات مقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما) بمناسبة مرور عشرين عاما على سَن قانون الهجرة المسمى (تُركو ـ نابوليتانو)، في إشارة الى رئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو ومسؤولة الهجرة بالحزب الديمقراطي ووزيرة الصحة السابقة ليفيا تُركو، أضاف الوزير مينّيتي، أن الركنين الآخرين هما “توزيع المهاجرين على نطاق واسع يشمل جميع البلديات، وتسهيل الإندماج، حتى من خلال الخدمة الإجتماعية التطوعية”، من جانب المهاجرين، وكذلك “الحزم في مواجهة الهجرة غير النظامية، وترحيل من لا يستحق اللجوء أو الحماية الدولية”.

وأشار وزير الداخلية الى أن “القانون كان ولا يزال النقطة المرجعية سياسيا وثقافيا مهمة جدا وآنية”، لكن “إطار ظاهرة الهجرة أصبحت أكثر تعقيدا بكثير في العقدين الأخيرين”. وتذمّر الوزير من أنه “إزاء كل ما سلف ذكره، فإن سياسة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، والتي وضعت على أساس إلزامي، نُفِّذت بنسبة 10٪ فقط”.

وخلص مينّيتي الى القول إن “أقل من 4 آلاف مهاجر فقط تم نقلهم، من بين ما يفوق الـ40 ألفا، الذين كان يجب تحويلهم من إيطاليا إلى بقية أوروبا”، والآن “هناك رغبة بالإنتقال من الإلزامية الى مبدأ الطوعية”، في مجال قبول المهاجرين.